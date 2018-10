Furiose Gitarrenläufe

Bovenzenweiler.Bei den „Feuchters“ in Schrozberg-Bovenzenweiler geht am 2. November die Konzertsaison wieder los.

Und wie beinahe jedes Jahr gibt der königliche Gitarrenclub den Startschuss. Der Auftritt der vier Profis aus Salzburg und dem Allgäu ist inzwischen der neunte in Bovenzenweiler. Die Musik des „Royal Guitar Clubs“ ist dabei eine Verbeugung vor so unterschiedlichen Musikern wie Bruce Springsteen, Marc Cohn, Chuck Berry, Al Di Meola oder Paco de Lucia.

In diesem Jahr sind die vier Ausnahmemusiker mit ihrem neuen Programm unterwegs. Mit im Gepäck ist außerdem die neue CD des Quartetts „Sail Beyond The Sun“. Dabei ist die Stilvielfalt der Gruppe wieder ein Cocktail aus furiosen Gitarrenläufen, versierter Rhythmik und engagierten Gesangsparts.

Bei hunderten von Auftritten, u.a. mit Größen wie John Mc Laughlin, Mike Stern, Birelly Lagrene oder Andy Summers sammelten die vier Fingerakrobaten Erfahrungen und internationale Impressionen.

Mit Axel Friedrich (Gitarre, Gesang), Armin Bruckmeier (Gitarre, Gesang), Gerry Klein (Gitarre) und Alex Hilzensauer (Bass) freuen sich die Feuchters auf den diesjährigen Startevent am 2. November ab 20 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018