Fußgänger durch Auto verletzt

Crailsheim.Ein 26-Jähriger querte mit weiteren Fußgängern in der Wilhelmstraße im Bereich einer dortigen Drogerie am Dienstagabend gegen 18 Uhr die Fahrbahn. Ein sich nähernder Fahrer eines dunklen Audi hielt zunächst an der Ampel an und ließ die Fußgänger bei grün queren. Als der 26-Jährige ungefähr auf Fahrbahnmitte war, setzte der Audi-Fahrer plötzlich seine Fahrt fort und fuhr dem Querenden über den Fuß. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Nun beschleunigte der Autofahrer und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Rathaus.