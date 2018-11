Ganz besondere Beichtgeheimnisse

Schwäbisch Hall.Christoph Biermeier präsentiert sein Buch „Beichtgeheimnisse“ am Mittwoch, 28. November um 19 Uhr im Atrium der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim.

Um Gott und die Welt geht es bei der nächsten Veranstaltung in der Reihe „Literatur live“ Christoph Biermeier präsentiert im Gespräch mit seinem Lektor Dr. Matthias Slunitschek seinen Erzählband „Beichtgeheimnisse – Geschichten für Leicht- und Schwergläubige“. In der Kirche menschelt es gehörig. Aber was die Menschen in der Kirche, die Pilger auf Wallfahrt, die Kinder beim Krippenspiel und selbst den Papst im Vatikan umtreibt – das bleibt nicht lange geheim. Was versteckt der Pfarrer auf dem Dachboden hinter den alten Bistumsblättern? Warum um Gottes Willen kauft sich die Reitmayerin ein Grab mit Blick auf ihr Haus? Nicht ganz normale Geschichten aus einer Welt, in der die Pfarrhaushälterin legendär ist. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018