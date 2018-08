Ganz seltene Einblicke in historische Fürstengruft

Kirchberg.Die Stadt Kirchberg beteiligt sich am bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ und präsentiert ihre Kleinodien.

Zu sehen gibt es viel in der evangelischen Stadtkirche mit ihrer Fürstengruft: An Stelle einer kleineren Kirche von 1610, die noch innerhalb der Stadtmauer stand, wurde 1730/31 eine größere Kirche gebaut, das Innere im Haller Barockstil und als „Markgräfler Wand“ hergestellt. Der ehemalige Wehrturm wurde Kirchturm. In einer grimmig kalten Nacht vom 20./21. Februar 1929 brach im damaligen Fürstenstuhl auf bis heute ungeklärte Weise Feuer aus und zerstörte die Kirche bis auf die Umfassungsmauern. Noch im selben Jahr begann man den Kirchenraum wieder aufzubauen. Das Innere bekam aber im Gegensatz zu den barocken Außenmauern durch den Architekten Weigle aus Stuttgart eine neuzeitliche Gestaltung im damals aktuellen Art-Deco-Stil. Der Kirchenraum wird dominiert durch einen überlebensgroßen aus Ton gebrannten Kruzifixus von dem Bildhauer Fehrle aus Schwäbisch Gmünd. Am Tag des offenen Denkmals ist auch die Gruft der Angehörigen des Fürstenhauses Hohenlohe-Kirchberg zu besichtigen, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Führungen gibt es durchgehend von 11 bis 18 Uhr im 20 Minutentakt

Der Sophienberg ist die Schöpfung des Kirchberger Fürsten Christian Friedrich Karl. 1783 entstand die englische Parkanlage auf dem bis dahin so genannten „Altenberg“. Treffpunkt: Wohnmobilstellplatz in der Hohenloher Straße; Führung um 15 Uhr. Die reichsstädtische Veste Kirchberg wurde bis 1597 zum Renaissanceschloss umgebaut. Erbprinz Carl August ging 1725 auf „Kavalierstour“ nach Paris und lernte die barocke französische Architektur kennen. Als Graf ließ er 1737 das Schloss umgestalten. Schlossführer Alfred Albrecht erläutert Detail bei einer Führung um 14 und 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018