Ganze Altstadt wird zur großen Feiermeile

Röttingen.Zum traditionellen Weinfest in der Europastadt vom 18. bis 21. Mai heißen die Röttinger Winzer ihre Gäste wieder willkommen. Es wird nicht wie landauf landab üblich in einem großen Festzelt gefeiert. Verteilt im Stadtkern bieten sie wieder zahlreiche kulinarische Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an.

Jede Station mit tollem und unterschiedlichem Ambiente lässt sich etwas Besonderes einfallen. Von der wunderbar schönen Drehscheibe Marktplatz aus, können die Weinliebhaber in Scheuen und Höfen verschiedene Weine aus der Lage Feuerstein genießen. Vor dem barocken Rathaus und dem Probierstand des Winzervereins finden zudem verschiedene Vorführungen statt. Das viertägige Fest beginnt bereits am Freitag um 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag im Winzerhof Trumpp am Ortseingang von Tauberrettersheim kommend.

Um 19 Uhr öffnen die weiteren Winzerhöfe. Bevor die offizielle Weinfesteröffnung um 18 Uhr am Marktplatz durch die Röttinger Weinprinzessin „Anna I.“ erfolgt, findet eine Weinbergswanderung statt. Start ist um 15.30 Uhr am Parkplatz Jakobsturm. Ab zirka 19 Uhr beginnt das Schöppeln in den einzelnen Stationen. Sowohl am Sonntag als auch am Montag startet um 11 Uhr der Festbetrieb mit dem Flohmarkt an Marktplatz und Hauptstraße sowie in den vierzehn Stationen. Um 14 Uhr begrüßt die amtierende Röttinger Weinprinzessin Anna I. neben Gästen auch zahlreiche Kolleginnen aus der Region, mit denen sie im Anschluss im offenen Cabrio eine Rundreise zu den einzelnen Winzerhöfen startet.