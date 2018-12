Rothenburg.Hildegard von Bingen (1098-1179) ist in aller Munde, und dies darf dauch wörtlich genommen werden. Denn die einstige Benediktinerin war eine große Fürsprecherin von ausgewogener Ernährung, erfasste als eine der Ersten den Zusammenhang von seelischem und körperlichem Wohlbefinden und befasste sich mit der Wirkung von Nahrung auf die Gesundheit.

Der boomende Gesundheitsmarkt mitsamt ernährungsbezogener Hildegard-Rückbesinnung ist für das Wildbad in Rothenburg ein Ansatzpunkt dafür, im Februar eine erste Hildegard-Woche zu initiieren. Ein zweiter, wichtigerer, dass Hildegard von Bingen „überkonfessionell, interreligiös und international wahrgenommen und geschätzt wird. Alle Facetten der Hildegard von Bingen wahrzunehmen, aufzuzeigen und in den Kontext christlicher Lebenskunst zu stellen, soll in der erstmals organisierten Tagungswoche „Ganzheitlich leben mit Hildegard von Bingen“ vom 24. bis 28. Februar im Wildbad gelingen.

So werden in den „fünf Tagen der Begegnung mit Hildegard von Bingen“ im Wildbad Fachreferenten sowohl Einblicke in Leben und Werk der mittelalterlichen Theologin und in ihre Spiritualität geben als auch ihre Ratschläge zu Ernährung und Gesundheit thematisieren.

Referenten sind die Gesundheitsberaterin Renate Schuler, die Heilpraktikerin Sabine Vollmert und Pfarrer Dr. Wolfgang Schuhmacher. Er gehört zu den Mitbegründern der Rupertsberger Hildegardgesellschaft. Das Tagungsprogramm wird auf Wunsch geschickt, steht aber ebenso als Download zur Verfügung (www.wildbad.de/hauseigene-tagungen). pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018