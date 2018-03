Gartennetzwerk geht über die Grenze

Anzeige

Künzelsau.Als im vergangenen Jahr die Mitgliederversammlung der Touristikgemeinschaft Hohenlohe ihrem Messeplan für die Saison 2018 zustimmte, stand noch ein Fragezeichen hinter einer möglichen Präsentation auf der bayerischen Landesgartenschau in Würzburg. Jetzt gab es aus der Franken-Metropole grünes Licht und die konkreten Eckpunkte des Auftrittes konnten festgemacht werden: In der Zeit vom 16. bis 22. Juli wird die Tourismusorganisation des Hohenlohekreises mit dem bei ihr angesiedelten Netzwerk „Hohenloher Gartenparadies“ die touristischen Höhepunkte der Region den Gartenschaubesuchern vorstellen. Bei den „Wissensgärten“ am geplanten Standort des sogenannten Gartenmarktes soll die Präsentation stattfinden.

Die Teilnahme an der Landesgartenschau wurde durch den Verein Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg ermöglicht, mit dem das touristische Gartennetz seit seiner Gründung erfolgreich zusammen arbeitet. Deshalb werden sich die beiden baden-württembergischen Organisationen auch einen gemeinsamen Informationsstand teilen. Der Schirmherr und Initiator des Gartennetzwerkes, Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg ist von der Präsentation in der fränkischen Main-Stadt überzeugt: „Das Gartennetzwerk hat das Ziel, Kreis- und Landesgrenzen überschreitend Angebote und Kooperationen zu bündeln. Daher ist der Auftritt in Würzburg für uns gleichzeitig ein Statement und eine super Werbung“.

Deshalb dürfe das junge Netzwerk aus Touristikern, Garten- undParkbetreibern aus dem nördlichen Baden-Württemberg und angrenzenden fränkischen Bayern bei einer wichtigen Großveranstaltung nicht fehlen. Der einwöchige Auftritt wirdunter anderem von der Weikersheimer Schlossverwalterin Monika Menth und Luana Neugebauer von der Touristikgemeinschaft Hohenlohe in Szene gesetzt werden.