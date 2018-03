Gebrauchte Fahrräder und Roller

Anzeige

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall informiert an diesem Tag ebenfalls an einem Stand über Sicherung und Registrierung der Räder. Bis 17 Uhr müssen dann die nicht verkauften Teile abgeholt werden. Sie können nicht aufbewahrt werden. Voraussetzung für eine Teilnahme am Basar, ist die Einwilligung, zehn Prozent vom Verkaufserlös der städtischen Kinder- und Jugendarbeit zukommen zu lassen. Der Erlös wird in diesem Jahr für die Anschaffung von Sport- und Spielgeräten genutzt. Es werden wieder rund 30 Helfer im Einsatz sein und für einen reibungslosen Ablauf innerhalb und außerhalb der Halle sorgen. Man sollte nicht im Wohngebiet parken. Ausreichend Parkplätze stehen in den beiden Parkhäusern der Bausparkasse im Salierweg und Ziegeleiweg zur Verfügung. pm

