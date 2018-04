Gedenken an Opfer und Feier für Neubau

Anzeige

Nach der Gedenkandacht geht es aber zum Feiern in den Burghof – neben einem Rückblick auf die Baustelle in Rekordzeit wird auch das Jubiläumsfestspieljahr eingeleitet. Zum 35 Mal finden dann im Jahr 2018 die Frankenfestspiele Röttingen statt.

Auf die 35 Jahre blickt man kurz in Talkrunden zurück und ein Film zeigt Bilder der letzten 35 Jahre.

Dritter Anlass an diesem Tag in den Burghof zu kommen ist ein Festkonzert, dass im Anschluss an den Festakt zeigt.

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim präsentiert ein Konzert in voller Besetzung mit Qualität und Vielfalt Dafür steht das Heeresmusikkorps Veitshöchheim seit über 50 Jahren. Truppenbetreuung und Repräsentation der Bundeswehr im In- und Ausland sind die Kernaufgaben des fränkischen Militärorchesters. Das Musikkorps ist seit 1962 weltweit für die Truppe unterwegs. Die typischen militärischen Zeremonielle, wie Appelle und der Große Zapfenstreich, stehen dabei im Mittelpunkt. Das Orchester genießt in der Öffentlichkeit von ganz Franken, Oberpfalz, Nordbaden und Südhessen bis nach Thüringen einen hervorragenden Ruf als Botschafter der Streitkräfte und wurde in letzter Zeit auch in Afghanistan und im Kosovo eingesetzt.

Größter Beliebtheit erfreuen sich die Benefizkonzerte des Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Das Orchester bietet dem Zuhörer ein breites Repertoire: Es reicht vom traditionellen Militärmarsch, Transkriptionen klassischer Ouvertüren, anspruchsvollen Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester über Filmmusik bis zu Big Band Arrangements und vielem mehr. Im internationalen Rahmen erntete das Heeresmusikkorps Veitshöchheim bei Auftritten i n Großbritannien, Norwegen, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, Schweiz, USA und Kanada viel Anerkennung. Auch in Fernsehsendungen wurde das Musikkorps bereits mehrfach vorgestellt. Nahezu ein halbes Jahrhundert trug das Orchester die Bezeichnung „Heeresmusikkorps 12“ – benannt nach der ehemals in Veitshöchheim residierenden zwölften Panzerdivision. Seit 2013 ist das Fränkische Musikkorps direkt dem Zentrum Militärmusik unterstellt und trägt fortan die Bezeichnung Heeresmusikkorps Veitshöchheim.

Karten gibt es im Internet unter www.frankenfestspiele.de oder über das Kartentelefon 09338/972855.

Den Startschuss auf Burg Brattenstein setzt das Junge Theater – dieses zeigt nach den beiden erfolgreichen Musicalprojekten 2017 nun vom 6. bis 19. Mai 2018 Musical-Kooperationen mit gleich drei Schulen auf der Festspielbühne: mit der Realschule am Maindreieck „Kalif Storch“ von Uwe Heynitz nach dem Märchen von Wilhelm Hauff, mit der Grundschule Röttingen „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar und Rainer Bielfeldt sowie erstmals auch mit dem Gymnasium Weikersheim „Szenen aus Afrika“. Zur Premiere von „Eine Woche voller Samstage“ ist sogar der Autor Paul Maar persönlich vor Ort und signiert bei einer Autogrammstunde.

Das Westdeutsche Tourneetheater ist am 3. und 4. Juni mit dem Abenteuerstück für Kinder „Robin Hood“ in Röttingen zu Gast. Am 9. Juni zeigen Schulchöre der Region ihr Können beim „Musikalischen Aperitif“. Weiter geht es dann ab dem 21. Juni 2018 mit der ersten Premiere im Jahr. Drei große Stücke, deren Titel jedem durch Verfilmungen bestens bekannt sind, stehen auf dem Spielplan der Freilichtbühne: „Monty Python’s Spamalot“ in Deutschland bekannt als „Die Ritter der Kokosnuss“, „Die Drei von der Tankstelle“ und „Im weißen Rössl“. Open-Air-Konzerte stehen ebenfalls wieder auf dem Spielplan 2018, darunter am Montag, 16. Juli, die ACappella Band „Alte Bekannte“ (Nachfolge-Band der „Wise Guys“, die 2016 in Röttingen bereits zu Gast war) und am Mittwoch, 18. Juli, „Wolfgang Krebs und die Bayerischen Löwen“. Auch der traditionsreiche musikalische Abend mit dem Ensemble der Spiele lädt am Sonntag, 29. Juli, wieder zu einem „Festspielcocktail“ ein. pm

