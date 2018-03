Gegen Gabriel und Flüchtlinge

Anzeige

Im weiteren Verlauf wetterte der 47-Jährige gegen Flüchtlinge („das andere Gesindel“); Kastration und Sterilisation sollten Bestandteil des Asylantrags sein, Hartz IV und Kindergeld nicht an „schon vorhandene Kinder“ ausgezahlt werden. Die Flüchtlinge, so sein Fazit, müssten „spüren“, dass sie nichts zu melden hätten. Deutschland gehöre den Deutschen.

„Bin kein Reichsbürger“

Ob es ein SPD-Anhänger war oder nicht, ist nicht überliefert, jedenfalls störte sich jemand aus Hessen an dem Kommentar und erstattete im April 2017 Anzeige. Die landete erst bei der Staatsanwaltschaft Kassel – und die gab das Verfahren dann an die Staatsanwaltschaft Ellwangen ab.

Der Facebook-Fall wurde am Amtsgericht Langenburg schon einmal verhandelt, am 27. Juli 2016 war das, zum Fortsetzungstermin zwei Wochen später erschien der Angeklagte nicht. Zum Februar-Termin nun war er wieder anwesend und mit ihm eine mobile Sicherheitsgruppe, die die Besucher am Eingang kontrollierte.

Diese Sicherheitsmaßnahme hatte damit zu tun, dass man den Mann aus der nördlichen Kreisgemeinde der Reichsbürgerszene zuordnete. Damit konfrontiert, sagte er Sätze wie diese: „Ich bin kein Reichsbürger, sondern württembergischer Staatsangehöriger. Außerdem bin ich Buddhist und sehr friedfertig.“ Einen Anwalt brauche er nicht. Warum? „Weil ich kein Staatsangehöriger bin.“

Und überhaupt sei er unschuldig. Den Kommentar habe er nicht geschrieben, zu dem Zeitpunkt sei er mit seiner Mutter beim Einkaufen gewesen. Wer war es dann? „Es könnte auch ein Hacker gewesen sein, unbemerkt. Die Hacker haben doch Programme, so sieht es aus.“

So sieht es eben nicht aus. Richterin Dr. Scania Herberger ist „überzeugt, dass Sie diesen Eintrag gemacht haben“, das mit den Hackern sei „eine reine Schutzbehauptung“. Und dies lassen auch die Aussagen von zwei Polizisten vermuten.

Der eine Polizist arbeitet in Schwäbisch Hall und berichtet von einer Anfrage bei Facebook. Ergebnis: Es handele sich um den Facebook-Account des Angeklagten, dessen Handynummer sei hinterlegt. Man sieht also nicht nur dessen Foto. Und am besagten Abend wurde der Account zwischen 18 und 20.30 Uhr mehrmals von zwei unterschiedlichen IP-Adressen aufgerufen. Das könnten zwei unterschiedliche Geräte gewesen sein. Laut Facebook habe es keine Hackerangriffe gegeben.

Andere Einträge passen ins Bild

Der andere Polizist arbeitet in Waiblingen, Arbeitsbereich IT/Beweissicherung. Auf dem PC des Angeklagten seien „keine Daten“ gespeichert, sagt der Polizist, auch nicht im Arbeitsspeicher. Dies habe damit zu tun, dass Facebook eine webbasierte Anwendung sei.

Und dann geht es noch um den Inhalt. „Da waren Einträge vorhanden, die passen ins Bild“, so sagt es die Richterin. Ein Blick ins Profil des Mannes zeigt, dass sich bis heute Einträge wie diese finden: „Das einzigste was abgeschafft gehört sind so dumme Politiker wie die Frau Merkel und Konsorten wo unser geliebtes Vaterland in den Ruin führen“.

Staatsanwalt Ulrich Karst sieht mit dem Kommentar vom 16. Februar 2016 den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. „Sie haben Dinge gepostet, die so nicht gehen, die gehen in den strafrechtlichen Bereich.“ Zudem fände „keine Distanzierung“ statt. „Wenn es noch mal passiert, dann rappelt es richtig.“

Generell wirft Karst die Frage auf: „Wie gehe ich mit anderen Leuten um?“ Das Internet sei „eine ganz gefährliche Nummer. Wenn jeder anfängt, so was reinzuschreiben, was meinen Sie, was dann los ist? Die Regeln gelten für alle, die in unserem Staat leben.“ Wegen Volksverhetzung verurteilt die Richterin den Mann zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung (drei Jahre). Der Mann trägt die Kosten des Verfahrens. Von der 1000-Euro-Geldauflage, die Karst fordert, sieht Herberger ab, weil der Mann „kein hohes Einkommen“ hat. Das Urteil ist rechtskräftig. sit

Freitag, 23.02.2018