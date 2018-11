Forchtenberg/Winnenden.80 Jahre nach der Pogromnacht 1938 veranstaltete die Geschwister-Scholl-Realschule in Winnenden eine Gedenkstunde mit dem Pflanzen einer Sophie- und Hans-Scholl-Rose, als Zeichen gegen Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit.

Eingeladen war Renate S. Deck, Initiatorin der Weiße Rose-Denkstätte und des Geschichtsweges in der Geburtsstadt von Sophie Scholl, Forchtenberg.

Zum 100. Geburtstag von Hans Scholl im September war von ihr die Kunst- und Geschichtsperformance „100 Weiße Rosen. 100 DenkOrte“ im Lichthof der Ludwig-Maximilian-Universität in München erstmals gezeigt worden. Eine Aktion von 2018 bis 2021, bis zu Sophie Scholls 100. Geburtstag, an dem dann alle 100 DenkOrte nach Forchtenberg geladen werden und dort diese 100 Rosen als Symbol an jeden Ort übergeben. Weiße Rosen als Zeichen für Demokratie, Menschenrechte, Friede und Freiheit. Winnenden war der siebte Ort-Veranstaltungsort. Bei der Feierstunde versammelten sich Schüler der neunten Klassen rund um das Wandbild von Hans und Sophie Scholl mit Arbeiten der Schüler aus dem Kunstunterricht, darunter die 100 Textilrosen in einer Spirale auf 100 Kopien des 6. Flugblattes gelegt. Beim Verteilen dieses Flugblattes waren die Geschwister vor 75 Jahren im Februar verhaftet, angeklagt zum Tode verurteilt und wenige Tage später am 22. Februar 1943 unter dem Schafott hingerichtet worden. Sie und ihre Freunde der „Weißen Rose“ gelten als die Wenigen, die in ihren Flugblättern auch gegen das Unrecht an der jüdischen Bevölkerung ermahnten.

Direktorin Klass sprach zu den Schülern in Gedenken an die Geschwister Scholls und betonte die Notwendigkeit, auch heute Stellung nehmen zu müssen angesichts jüngster Übergriffe und volkshetzerischer Tendenzen.

Renate S. Deck sagte: „Wir müssen laut sagen, dass es nicht wieder zu Übergriffen kommt. Fremdenhass gehören nicht in ein demokratisch freies Land. Wir können uns einmischen, wo Ungerechtigkeiten und Unmenschlichkeit geschehen.“

Für die Rosen, eigens gezüchtet und nach den Widerstandskämpfern benannt, dankte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth Renate Deck nach der Pflanzung mit den Schülern vor ihrer Schule. Die beiden Rosen waren ein Geschenk der Stadt Forchtenberg und der Initiatorin. Mit klaren Worten sprach OB. Holzwarth zu den Schülern: „Die jungen Menschen sind unsere Zukunft, es lohnt sich, sich für eine gerechte menschliche Zukunft einzusetzen“. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018