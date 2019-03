Blaufelden.Überwältigt vom Rundblick auf dem Kirchturm Blaufelden waren die Wanderwarte bei ihrer Jahrestagung. Die Veränderungen des Ortsbildes wurden im Kontrast der gewachsenen dörflichen Architektur und den modernen Industriebauten offenkundig. Auch der Blick auf die Windkraftanlagen im Brüchlinger Wald war für viele Teilnehmer neu.

Bei der Tagung selbst gab Gau-Wanderwart Helmut Müller einen erfreulichen Rückblick auf das Wanderjahr 2018.

„Mit 816 Veranstaltungen hat der Gau bezogen auf die Mitgliederzahl fast ein Viertel mehr auf die Beine gestellt als im Verbandsgebiet des Albvereins. Außerdem war unsere Teilnehmerzahl mit 12 000 durchschnittlich höher“, stellte Müller nicht ohne Stolz fest.

Diese Vielfalt zeigt sich auch im neuen Veranstaltungs- und Wanderplan des Gaues, der den Ortsgruppen vorliegt. Werbung für das Gesundheitswandern als spezieller Form der Bewegungsschulung machten Irmgard Hänse und Ralf Glasbrenner. Die deutsche Wanderakademie bietet außerdem Schulung für zertifizierte Wanderführer an, von denen es im Gau zu wenig gebe. Seitens der Wanderwarte wurde hervorgehoben, dass Radwanderungen und die Mehrtagesfahrten besonders gefragt seien, auch wenn letztere nicht von jeder Ortsgruppe angeboten werden können. Deshalb wird auch die gegenseitige Vernetzung immer wichtiger.

Zum laufenden Wanderjahr merkte Müller an, dass die Teilnahme an der Viertagesfahrt zum Kyffhäuser, dem kleinsten Mittelgebirge Deutschlands vom 5. bis 8. Juli und die Wanderung in sechs Tagesetappen auf dem „Gläsernen Steig“ im Bayerischen Wald vom 27. August bis 3. September noch möglich sind. Beide Ausfahrten werden von Gau-Kulturwartin Ingeborg Raab durchgeführt.

Gefragtes Tourenportal

Ausführlich berichtete Jürgen Gierke über das stark nachgefragte Tourenportal des Burgberg-Tauber-Gaus, das durch weitere eingestellte Wanderungen aktualisiert werden kann. Die Ortsgruppen selbst können sich beim Hauptverein einen Internet-Auftritt sichern.

Als Vorstandsmitglied der ausrichtenden Ortsgruppe Blaufelden bedankte sich Gerhard Stutz ausdrücklich bei Helmut Müller für die ausgezeichnete Vorplanung und Ausrichtung der durchgeführten Wanderungen und die Berichterstattung in der Presse. btg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019