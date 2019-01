Geheimnis um Prinzenpaar wird gelüftet

Aub.Im altehrwürdigen Auber Roßsaal übernimmt wieder die Narrhutia die Regentschaft. Am kommenden Mittwoch treffen sich die Akteure zur Generalprobe, ehe am Freitag um 20 Uhr der Vorhang zum ersten Mal aufgeht.

Dabei wird auch ein bestens gehütetes Geheimnis gelüftet: Wer werden die diesjährigen Prinzenpaare? Die närrischen Hoheiten werden sich erstmals bei der ersten Prunksitzung der Öffentlichkeit präsentieren.

Im Übrigen verlässt sich Narrhutia auch in diesem Jahr wieder auf ihr bewährtes Programm: In vier Prunksitzungen, die am Freitag, 18. Januar und am Samstag, 19 Januar sowie jeweils eine Woche später am 25. Und 26. Januar im Roßsaal steigen, werden eigene Akteure das Programm bestreiten.

Seit vielen Monaten bereits üben die Garden für ihre Auftritte, ob die Kindergarden, die Crazy-Girls oder das Narrhutia-Prinzenballett: sie alle üben ihre Garde- und Schautänze ein, um möglichst perfekt für das Publikum zu tanzen. Dem stehen auch die Tänzer des Männerballettes nicht nach, auch sie werden wieder mit einem athletischen Schautanz überraschen.

Dass die altbekannten Auber Fastnachtslieder, ohne die die Narrhutia-Prunksitzungen nicht vollständig wären, nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst. Intoniert werden sie von der Historischen Trachten- und Stadtkapelle, die wieder den musikalischen Part der Veranstaltungen übernimmt sowie von einer Gruppe, die sich „alte Wabegeider“ nennt, zumeist aus ehemaligen Gardemädchen besteht, die von einigen Musikanten unterstützt den Liedschatz des früh verstorbenen Liedermachers Wolfgang Mitzler pflegt.

Eigene Kindersitzung

Abgerundet wird das Programm von den Büttenreden, für die auch in diesem Jahr wieder eigene Kräfte in die Bütt steigen werden. Für die Jüngsten der Auber Narrenschaar findet eine eigene Kinderprunksitzung statt. Termin dafür ist Sonntag, 17. Februar ab 14 Uhr. Danach geht die Auber Fastnacht auf die Straße. Beginnend mit einer Fastnachtsfete am Fastnachtsdienstag ab 13 Uhr auf dem Marktplatz bildet ab 14 Uhr der Fastnachtsumzug den Höhepunkt der Straßenfastnacht.

Verschiedene Gruppen aus Aub und den Nachbarorten bauen schon jetzt an ihren Motivwägen, mit denen sie dann in buntem Zug durch die Straßen der Altstadt ziehen wollen.

Den Abschluss der diesjährigen Session setzt der Kehraus am Fastnachtsdienstag im Gasthaus „Weißes Roß“. age

