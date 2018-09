Gemeinsames Museum in Ernsbach geplant

Forchtenberg.Am Markt teilweise im Wettbewerb zueinanderstehend, agieren sie hier miteinander: Fünfzehn Unternehmen der Region haben am 3. September einen gemeinnützigen Verein ins Leben gerufen, welcher der Förderung des Schrauben- und Befestigungsclusters gilt.

Die Initiative dieses Projekts, das von der Stadt Forchtenberg und dem Hohenlohekreis unterstützt wird, ging von Reinhold Würth aus. Bei der konstituierenden Sitzung wurde Dirk Döllner vom Unternehmen Arnold Umformtechnik als Vorsitzender gewählt.

Mit der Gründung der ersten Schrauben produzierenden Eisenwarenfabrik L. & C. Arnold in Ernsbach begann 1898 die Industrialisierung in Hohenlohe. Damit wurde auch der Grundstock für das rasante Wachstum dieser Industrie gelegt. Aus dieser ersten Keimzelle haben sich bis heute über zwanzig Unternehmen in der Region entwickelt, die entweder selbst Schrauben- und Befestigungsteile herstellen oder damit handeln.

Das Wissen über diese Historie, die Entwicklung von Technologien sowie den gesellschaftlichen Beitrag dieses „Clusters“ will der Verein für künftige Generationen dokumentieren und in einem geplanten Museum thematisieren. Ein geeigneter Ort dafür ist auch schon gefunden: Der am Kocher gelegene, historische Backstein-Mühlenbau in Ernsbach, in dem vor 120 Jahren die Firma Arnold ihre ersten Schrauben industriell produzierte.

Das Museum soll gemeinschaftlich, über alle Unternehmens- und Wettbewerbsgrenzen hinweg, betrieben und konzipiert werden. Derzeit befindet man sich in der Abstimmungsphase eines interessanten Konzepts, um 2019 mit der Sanierung zu beginnen. Darüber hinaus ist man bestrebt, weitere Unternehmen aus dem Schrauben- und Befestigungscluster für das Projekt zu gewinnen.

Gründungsunternehmen: Adolf Würth, Albert Berner Deutschland, Arnold Umformtechnik, Bti Befestigungstechnik, Frey Schrauben, Gerhard Sprügel, Ims Verbindungstechnik, Mefa Befestigungs- und Montagesysteme, Reca Norm, Reisser Schraubentechnik, Schraubenfabrik Kupferzell, Sonderschrauben Güldner, Swg Schraubenwerk Gaisbach, Theo Förch und Wtn Werkzeugtechnik. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.09.2018