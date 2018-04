Gericht muss erneut verhandeln

Anzeige

Im April 2017 also befand die Paderborner Kammer den 46-Jährigen erneut des Betruges für schuldig. Allerdings hatte der BGH seinerzeit nicht beanstandet, dass Trentzsch Anlegern hohe Renditeversprechen gemacht, diese aber nie erfüllt hatte – dieser Komplex war im ersten Verfahren bereits zum Teil rechtskräftig abgeurteilt worden. Auch die wirtschaftlichen Schäden der Firma Seewind aus Karlsruhe, die bereits Bauarbeiten zur Vorbereitung des Windparks geleistet hatte, ohne dafür Geld zu sehen, fanden in dem Urteil Berücksichtigung. Bleibt noch ein Kleinunternehmer aus Heilbronn, der sich zum Steuersparen bei Trentzsch in den Windpark einkaufen wollte und 150 000 Euro an Kommanditeinlagen für ein Windrad zahlte. Sein Geld war weg – und Windräder gibt es bekanntlich bis heute keine.

Genau diesen Fall, der den Paderborner Richtern einen „Aufschlag“ auf das erste ausgesprochene Strafmaß wert war, hat der BGH nun in der Revision gegen das Urteil vom April 2017 eingestellt: „Weil die Urteilsfeststellungen weder einen Eingehungs- noch einen Erfüllungsbetrug zum Nachteil des Geschädigten belegen“, wie es im Beschluss des 4. Strafsenats in Karlsruhe heißt.

Die anderen Betrugs- und Untreuefälle bleiben davon unangetastet – allerdings ist die rechtliche Folge, dass die Gesamtstrafe aufgehoben wird.

Zur Begründung heißt es seitens des BGH: Es sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen, dass das Landgericht Paderborn „ohne die infolge der Teileinstellung des Verfahrens entfallene Einzelfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten auf eine niedrigere Gesamtfreiheitsstrafe erkannt hätte.“

Der BGH erteilt also den Auftrag, das Strafmaß neu zu fassen. Ob jedoch der Fall in Paderborn überhaupt noch einmal verhandelt werden kann, ist noch offen. Das Landgericht hat zwei Wirtschaftskammern, die beide bereits das Verfahren gegen Trentzsch geführt haben. Entweder wird nun eine Auffangkammer in Paderborn gebildet oder das Verfahren wird an ein anderes Landgericht verwiesen.

Trentzsch kann damit rechnen, dass die neue Gesamtstrafe niedriger liegt als bisher. Auf eine abzusitzende Haftstrafe würde ihm die bereits vor Jahren erfolgte Untersuchungshaft von elf Monaten angerechnet. Ulrich Pfaff

