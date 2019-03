Geschäfte reagieren mit „Bonusblättle“

Abschiedsstimmung herrscht in diesen Tagen in Aub: Die Tage der örtlichen Gollachbrücke sind gezählt.

Aub. Voraussichtlich ab Mitte April wird die Querung der Gollach an dieser Stelle nicht mehr möglich sein, wenn die Baustelle für den Brückenneubau eingerichtet wird. Ursprünglich war der Baubeginn schon für den ersten April vorgesehen, wurde jetzt aber um wenigstens zwei Wochen verschoben.

Schwierige Zeiten stehen dann auch für die Auber Geschäftsleute bevor, wenn deren Kunden von rechts der Gollach nicht mehr auf gewohnten Wegen ihre Einkäufe erledigen können.

Andere Wege nutzen

„Das Beste daraus machen“, will die Fremdenverkehrs- und Gewerbegemeinschaft. „Es wird jedes Geschäft und jeder Ort in der Stadt zu erreichen sein, man kommt überall hin, manchmal nur auf anderen Wegen“, versprechen die Vorsitzenden Patrick Menth und Georg Stüber. Die Stadt Aub wird innerörtlich eine Umleitung einrichten.

Diese wird für Pkws und Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen Gesamtgewicht nutzbar sein und ohne große Umwegstrecken die Brückenbaustelle umfahren. Einzige Einschränkung wird eine Ampelregelung sein für einen Teil der Auverastraße. Dort ist die Straße für Begegnungsverkehr einfach zu eng.

Von der Autowerkstatt am Ortseingang in Richtung Baldersheim führt diese Ausweichstrecke an der Grundschule vorbei durch die Auverastraße zum Angersberg nahe dem Schloss. Von dort ist sowohl die Zufahrt zum Marktplatz, als auch die Weiterfahrt zu den Geschäften in der Uffenheimer Straße jederzeit möglich. Diese Umfahrung ist in beide Richtungen nutzbar. Gerüchte, dass einige Geschäfte überhaupt nicht zu erreichen sein werden, sind absolut unzutreffend und die kilometerlange Umleitung, die das staatliche Straßenbauamt ausschildern wird, ist für die Kunden der Auber Geschäfte nicht erforderlich.

Allzu große Sorgen machen sich die Auber Geschäftsleute deshalb nicht. Im Gegenteil nutzen sie die Gelegenheit, Kundenbindungen zu festigen. So soll während der Neubauphase über den Fortschritt informiert werden. Dazu wird unter „www.bruecke-aub.de“ eine Homepage eingerichtet, auf der über den jeweils aktuellen Stand der Arbeiten und das Neueste aus der Geschäftswelt informiert wird. Weiter werden monatliche Informationsflyer erstellt und verteilt.

Während der Bauarbeiten haben sich die Auber Geschäfte eine Bonusaktion einfallen lassen. Auf Wunsch erhalten die Kunden ein Bonusheft. Ist das Blättle voll, kann es in den teilnehmenden Betrieben eingetauscht werden. Abschiedsfest am Sonntag Abschließend nehmen bei Wiedereröffnung der neuen Brücke alle abgegebenen Bonusblättle an einer Verlosung teil, bei der Einkaufsgutscheine von 125, 250 und sogar 500 Euro zu gewinnen sind.

Zunächst aber gilt es für die Auber und ihre Gäste, von ihrer alten Brücke Abschied zu nehmen. Dazu ist am kommenden Sonntag, 31. März ein Brückenabschiedsfest geplant. Ab 14 Uhr wird die Brücke für den Verkehr gesperrt.

Es spielt die Historische Trachten- und Stadtkapelle Aub zur Unterhaltung auf, die jungen Gäste dürfen sich als Brückenspechte mit Hammer und Meißel ausrüsten und sich ihr Erinnerungsstück aus der alten Brücke selbst herausklopfen. Mit Straßenmalkreide darf die Brücke zudem bunt bemalt werden. Gegen 17 Uhr werden die „Äwer Brückenweiber“ auftreten. Sie werden Geschichten und Wissenswertes zu den Gollachbrücken zu berichten haben.

Was sie genau erzählen werden, darüber herrscht Stillschweigen. Allerdings soll es sehr lustig und unterhaltsam werden, wie im Vorab zu hören ist. „Wir wollen nicht jammern sondern das Beste daraus machen“, resümieren Menth und Stüber zum bevorstehenden Brückenbau. Die Kunden sollten die Gelegenheit nutzen, in Aub auch einmal andere Ecken zu sehen, an die sie auf den gewohnten Wegen nicht kommen.

Außerdem wird „hinterher alles noch schöner“, sind sie sich sicher. Die Fertigstellung der neuen Brücke in voraussichtlich 15 Monaten, die soll dann ebenfalls wieder mit einem Brückenfest gefeiert werden.

