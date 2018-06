Geschenk zum Jubiläum

Anzeige

Reibungslos verschmolzen

Tatsächlich sind die beiden Abteilungen recht reibungslos miteinander verschmolzen, was nicht überall in der Region gelingt. Hintergrund für die Zentralisierung sind Defizite bei der Tagesverfügbarkeit der Wehr. Diese hat sich jetzt deutlich gebessert. Sinnvoll war es dafür auch, Bauhof und Feuerwehr an einem Standort anzusiedeln, weil einige Bauhofmitarbeiter gleichzeitig in der Feuerwehr sind.

Sanierung nicht sinnvoll

Die alten Gebäude von Feuerwehr und Bauhof waren in so schlechtem Zustand, dass eine Sanierung nicht sinnvoll erschien. Kommandant Jens Marquardt schilderte, unter welch beengten Verhältnissen seine Leute bei einem Einsatz in ihre Schutzanzüge springen mussten.

Umkleiden gab es nicht

Jetzt habe man schöne Umkleiden mit Sanitärbereich, auch für die Frauen, Räume für die Ausbildung und für die Jugend, eine Werkstatt und ein Lager, das diesen Namen auch verdiene.

„Und ganz wichtig für Ehrenamtliche: Platz, um die Kameradschaft zu pflegen“, betonte Marquardt. Zum 150-jährigen Bestehen der Vellberger Feuerwehr könne er sich kein tolleres Geburtstagsgeschenk für seine Leute vorstellen, als dieses neue Gebäude.

Richtig schlecht dran war übrigens auch das Bauhofteam am alten Standort. Es hatte praktisch nur einen Raum zur Verfügung.

Die Vellberger Feuerwehr habe sich für die Auszeichnung ihrer Bürgermeisterin mit der silbernen Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands eingesetzt, weil diese den Neubau realisiert habe, erklärte Alfred Fetzer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands. Fetzer überreichte Ute Zoll die Medaille. Und er lobte die Geehrte auch für die gute Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans. Sigrid Bauer

