Geschichte wird lebendig und begreifbar

Wackershofen.„Gelebte Geschichte – Impressionen historischer Alltagsdarstellung“ im Hohenloher Freilandmuseum – diese schau wird am Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr in Wackershofen eröffnet.

Im Hohenloher Freilandmuseum spielen „Living History-Veranstaltungen“ seit vielen Jahren eine große Rolle. Geschichtsbegeisterte Darsteller, an manchen Tagen mehr als 100, schlüpfen in die Rollen von Menschen früherer Zeiten und stellen in Spielszenen historisch belegte Ereignisse aus der Region oder Alltagssituationen der Menschen auf dem Land dar. Für die Museumsbesucher bieten sich Zeitreisen in andere, längst vergangene Welten, die es in dieser Authentizität andernorts kaum zu erleben gibt.

Die dargestellten Zeiten liegen 400, 250 oder 75 Jahre zurück, die Darstellerinnen und Darsteller schaffen jeweils eine Atmosphäre mit einzigartigem Ambiente.

Bei den Veranstaltungen werden bestimmte Bereiche des größten Freilandmuseums in Baden-Württemberg mit den verschiedensten Dingen des täglichen Lebens ausgestattet. Angefangen von der Kleidung der Menschen über Werkzeuge, Geräte und Transportmittel bis zu Details wie originale Ausstattungen von Werkstätten oder Schreibstuben, Küchenutensilien oder Mobiliar.

Für Fotobegeisterte bieten sich bei den Veranstaltungen einzigartige Motive, die historischen Gebäude werden zu Schauplätzen von Ereignissen, die in früheren Zeiten bedeutend, in manchen Fällen auch schicksalhaft für das Leben der Menschen gewesen sind. Sehr viele Fotografien sind daher in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Living History-Veranstaltungen im Hohenloher Freilandmuseum entstanden, eine Auswahl davon, wird bis zum 10. November im Ausstellungsraum der Scheune aus Bühlerzimmern gezeigt.

Ausstellungsbegleitend ist der Band „Gelebte Geschichte – Impressionen historischer Alltagsdarstellung als Nr. 23 der „Kleinen Schriften aus dem Hohenloher Freilandmuseum“ erschienen. pm

