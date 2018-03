Geschützten Raum nutzen

Anzeige

Aub.Trauernde Menschen können wieder an einem „Trauercafé“ teilnehmen – am Sonntag, 25. Februar, um 14.30 Uhr. Der Treff findet im Nebenzimmer des Cafe Schedel in Aub (Marktplatz) statt.

Die Trauer um einen nahestehenden Menschen führt die Zurückbleibenden oft nicht nur in eine schwere, sondern auch in eine einsame Zeit. Trauernde sollen und dürfen sich jedoch die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben. Dabei kann der Austausch mit anderen betroffenen hilfreich sein. Als offenes und überkonfessionelles Angebot für trauernde Menschen bietet das Trauercafé einen geschützten Raum für Begegnung und Gespräch, unabhängig davon, um wen man trauert und wie lange der Verlust zurückliegt.

Verantwortlich sind das Katholische Dekanat Ochsenfurt und die Katholische Landvolkbewegung Würzburg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Info und Kontakt: Pastoralreferent Burkard Fleckenstein, Telefon 09335/1778. pm