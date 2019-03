Glasfront am Bahnsteig muss erhöht werden

Künszelsau.Wegen Wartungsarbeiten ist die Künzelsauer Bergbahn von Montag, 4. März bis voraussichtlich Dienstag, 5. März nur morgens und abends in Betrieb. Tagsüber wird von 8 bis 18 Uhr am Montag und 17 Uhr am Dienstag ein Schienenersatzverkehr mit Bussen, zusätzlich zum NVH-Fahrplan eingerichtet. Die Mittel- und Niederspannungsstation muss turnusgemäß gewartet werden.

Anfang März werden dabei auch Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen und an den Stationstüren mit eingebunden und die Glasfront am Bahnsteig in der Bergstation erhöht, heißt es von Stadtseite. stv

