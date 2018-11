Göttliche Schöpfung statt evolutionäre Entwicklung

Gammesfeld.Der Biologe Dr. Reinhard Junker, referiert am Samstag, 10. November, um 20 Uhr in der Landwehrhalle in Gammesfeld zum Thema „Worauf du dich verlassen kannst: Gott dein Schöpfer“. Reinhard Junker, Jahrgang 1956, studierte in Freiburg Biologie und Mathematik für das Lehramt an Gymnasien sowie Theologie. 1992 promovierte er in Interdisziplinärer Theologie. Seit 1985 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der „Studiengemeinschaft Wort und Wissen“ in Baiersbronn. Er ist Mitautor des Buches „Evolution – ein kritisches Lehrbuch“ und Autor weiterer Publikationen zu biologischen und theologischen Themen. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen arbeitet im Spannungsfeld von christlichem Glauben und Wissenschaft. Schwerpunkte sind die Themen „Schöpfung und Evolution“ sowie „Biblische Archäologie“. Veranstalter sind die Aktiven Jungen Christen. Der Eintritt ist frei. pm

