Gospel-, Rock- und Popmusik zu Weihnachten

Rothenburg.Bereits zum vierten Mal nach 2008, 2012 und 2015 gastiert das Vocalensemble Melomania in Rothenburg. Die Reihe emotionaler Advents- und Weihnachtskonzerte wird fortgesetzt, und so treten die Unterfranken am Samstag, 8. Dezember, um 16 Uhr wieder in der Heilig Geist Kirche an,um die Zuhörer mit musikalischem Glanz in die dunkle Jahreszeit zu begleiten. Mitreißend und modern, kraftvoll und gefühlvoll – so begeistern die jungen Sänger und Sängerinnen seit mehr als 15 Jahren viele Zuhörer. Zusammen mit ihrem Chorleiter Johannes Klüpfel präsentieren sie ein breitgefächertes Repertoire aus Gospel-, Rock- und Popmusik. Der größte Teil der Stücke wurde von Klüpfel neu arrangiert, einige entstanden aus seiner eigenen Feder und sind auf den Chor maßgeschneidert. Bild: melomania

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018