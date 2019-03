„Goweddl“ mit Jazz und Blues

Schrozberg.Im Kultursaal von Schrozberg gibt’s am Sonntag, 14. April von 11 bis 13 Uhr mit dem „Goweddl Dixie Osombl“ eine Jazz-Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück.

Die Band wurde 1983 in Buchen gegründet wurde. Mit großer Lust wird der lebendigen Musik der Komponisten des klassischen Jazz gefrönt. Die Musiker präsentieren Dixieland-Jazz, New Orleans-Jazz und Blues in ihrem speziellen Goweddl-Dixie-Sound: zwei Holzbläser (Klarinette, Saxophon), zwei Blechbläser (Trompete, Posaune), Piano, Rhythmusgruppe (Banjo, Bass, und Schlagzeug). Der Vorverkauf läuft über die Stadtverwaltung Schrozberg, Zimmer 112, Telefon 07935 / 707-25 beziehungsweise E-Mail info@schrozberg.de. stv

