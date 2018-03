Grabungsteam stößt auf römisches Bad

Anzeige

Lange vermisst und wiederentdeckt: Das Hanßelmannbad in Öhringen. Im Jahr 1770 wurde das römische Bad vom gräflich-hohenlohischen Archivar Christian Ernst Hanßelmann erstmals entdeckt.

Öhringen. Mehr als hundert Jahre nach der „Erstentdeckung“ fand die Reichslimeskommission trotz aufwändiger Suche im Bereich der heutigen Römerbadhalle nur wenige unscharfe Hinweise auf das Bad. Es galt über Generationen hinweg als verschollen und erst im Gartenschaujahr 2016 wurden bei Bauarbeiten erneut Mauerreste eines Wasserbeckens gefunden. Diese konnten dem lange gesuchten und 1800 Jahre alten Bad nun eindeutig zugeordnet werden.

In der letzten Woche wurden diese Sondierungen und Untersuchungen zum Hanßelmann-Bad in Kooperation von Stadt, Denkmalamt und der Firma Archaeo fortgesetzt. Bei dieser auf nur fünf Tage begrenzte Grabung sollte geklärt werden, in wieweit sich Überreste des Gebäudes auch auf die anschließende Grünfläche erstrecken. Da geophysikalische Untersuchungen keine Ergebnisse erbracht hatten, wurden zwei kurze Grabungsschnitte angelegt, die Einblicke in den Untergrund geben sollten. Das Grabungsteam hatte richtig vermutet und traf auf gut erhaltene Baustrukturen mit Mauerresten, Steinplattenböden und wasserfesten römischen Estrich, die unter Gebäudeschutt verborgen waren.