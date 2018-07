Gremium einstimmig dafür

Anzeige

Der Erwerber der ehemaligen Schmiede in der Hoffahrt darf einen in der Nachkriegszeit an das Gebäude angebauten ehemaligen Schweinestall abbrechen. Problem ist ein Durchbruch in der Stadtmauer direkt hinter dem abzubrechenden Nebengebäude. Die Städtebauplanung hat keine Einwendungen gegen den Abbruch. Der Stadtrat gab ebenfalls sein Einverständnis unter der Voraussetzung, dass der Durchbruch in der Stadtmauer fachgerecht abgeschlossen und die an dieser Stelle verputzte Stadtmauer wieder hergerichtet wird.

Gegen das Vorhaben, auf einem Grundstück in der Neuertgasse direkt an der Stadtmauer ein Gartenhaus aufzustellen hat die Städtebauplanung grundsätzlich nichts, ist aber nicht mit dem vorgesehenen Gartenhaus im oberbayerischen oder schwarzwaldtypischen Stil einverstanden. Die Ausführung ist in fränkisch-schlichter Bauweise vorzunehmen.

Der Städtebauplaner machte den Bauwerbern auch gleich einige Vorschläge. Der Stadtrat gab grundsätzlich sein Einverständnis, forderte aber, dass der Typ des Gartenhauses mit der Städtebauplanung abgestimmt wird. ag

