Großauftrieb sorgt für volles Haus

Anzeige

Wie jedes Jahr im April werden die Jungbullen am Vortag auf Deckverhalten und Spermaqualität untersucht und mit dem Prädikat „Deckt und Befruchtet“ verkauft. Viele Kunden schätzen diesen Service und wenn dann noch die Bullenqualität auf solch hohem Niveau wie in diesem Jahr ist, sind das die besten Voraussetzungen für eine sehr zügige Versteigerung. So ergab sich nach einer fulminanten Versteigerung auch ein rekordverdächtiger Durchschnittspreis von 2093 Euro, wobei nicht alle Bulleninteressenten zum Zug kamen.

Unangefochtener Spitzenbulle war ein hoch typisierter Wiffzack- Sohn mit makellosem Erscheinungsbild vom Betrieb Hagel aus Sulzbach-Laufen Eisenschmiede, der gleich preislich die Messlatte mit 3050 Euro hoch legte. An zweiter Stelle folgte ein formvollendeter Hotrocket-Sohn aus der Zucht vom Betrieb Hennegriff aus Limbach-Balsbach und von Stefan Göggerle, Rainau-Dalkingen bestens zum Verkauf vorgestellt, der per Kaufauftrag für 2450 Euro auf die Ostalb wechselte.

Der Topseller des Tages lief an dritter Stelle. Der mischerbig hornlose Mahango-Sohn vom Betrieb Mayer aus Ellwangen-Lindenhof hatte ein hohes Typisierungsergebnis und eine hervorragende Mutter vorzuweisen und erlöste mit 3100 Euro den Tageshöchstpreis. Den weitesten Weg in seinen neuen Heimatstall trat der viertplatzierte Bulle an. Den hervorragend entwickelten Isimo-Sohn aus der Zucht vom Betrieb Heinrich aus Mainhardt-Nüsslenshof erwarb ein Milchviehbetrieb aus Mecklenburg für 2500 Euro.

Stolze 30,4 kg Milch im Durchschnitt wiesen die 46 zum Verkauf vorgestellten Jungkühe auf. Hier stand eine Ausnahmekuh an der Spitze. Sage und schreibe 47 kg Milch leistete die Hutera-Tochter aus der Zucht von Richard Raunft aus Dischingen-Katzenstein stammende und von Stefan Göggerle aus Dalkingen zum Verkauf vorgestellte Jungkuh. Trotz der enormen Leistung brillierte sie mit enorm viel Kapazität. Bei 2600 Euro durfte sie ihr neuer Besitzer sein eigen nennen.

Nicht minder hart umkämpft war die zweitplatzierte Jungkuh. Die Vanagi-Tochter vom Betrieb Haag aus Sulzbach-Murr Berwinkel konnte ein Tagesgemelk von 36,7 kg vorweisen und erlöste 2420 Euro. Mit 2060 Euro durchbrach auch die rahmige und euterstarke Hall-Tochter mit 30,8 kg Milch vom Betrieb Kappes aus Boxberg-Bobstadt die 2000er Marke. Bei flottem Marktverlauf ergab sich ein Durchschnittspreis von 1566 Euro. Wie immer im April werden in Ilshofen rechtzeitig zum Weideauftrieb Jungrinder mit verkauft. Bei den 143 Tieren war vom reinen Mastrind bis zum hochwertigen Zuchtrind mit über 11000 kg Mutterleistung alles vertreten. So waren auch die Versteigerungsränge bis auf dem letzten Platz mit Kaufinteressenten gefüllt und das hohe Angebot reichte nicht aus, um die umfangreiche Nachfrage vollständig bedienen zu können. Im Mittel erlösten die durchschnittlich 378 kg schweren Tiere 784 Euro. Eines der gefragtesten Rinder war eine 14 Monate alte Herzschlag-Tochter aus einer tiefen, leistungsstarken Kuhfamilie vom Betrieb Hermann aus Blaufelden- Blaubach. Sie erlöste 1500 Euro.

Die 48, im Mittel 80 kg schweren Kuhkälber fanden schnell zu durchschnittlich 4,07 Euro netto je kg Lebendgewicht beziehungsweise 324 Euro je Tier ihren neuen Besitzer.

Ebenfalls sehr zügig zu konstant hohen Preisen wechselten die 303 Bullenkälber den Eigentümer. Sie brachten durchschnittlich 85 kg auf die Waage und erlösten 5,92 Euro netto je kg Lebendgewicht beziehungsweise 501 Euro netto je Tier.

Die nächsten Auktionen finden am Mittwoch, 16. Mai (Kälber Fleckvieh) und am 30. Mai (Großvieh und Kälber Holsteins und Fleckvieh) statt. ts

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018