Große Bühne für kleine Pferde

Musdorf.Zum ersten Mal veranstaltet der RFV Rot am See ein Pony-Dressurturnier auf der Reitanlage in Musdorf. Zwei Tage lang – am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni – werden im 20x60m-Dressurviereck auf dem großen Musdorfer Turnierplatz unter anderem Qualifikationen zum Bundeschampionat der Dressurponys, eine Wertung zum Pony-Master Baden-Württemberg sowie Pony-Dressuren nach den internationalen Aufgaben der FEI ausgetragen.

Höhepunkt ist am Sonntag, 23. Juni, um 16.30 Uhr die Pony Dressur-Kür auf internationalem „FEI-Niveau“, bei der von den Teilnehmern selbst zusammengestellte Choreografien mit musikalischer Unterlegung vorgestellt werden.

Turnierchef Dr. Volker Hollenbach freute sich bei der Vorbereitung über Unterstützung durch den in Satteldorf ansässigen Landestrainer der Pony-Dressurreiter Rudolf Brügge: „Dank der guten Kontakte von Rudi konnten wir auch in der Pony-Dressur-Szene erfolgreich Fuß fassen. Dass es einen Bedarf an solchen Turnieren gibt, zeigt das tolle Nennungsergebnis.“ Am Samstag und Sonntag, 22./23. Juni, wird täglich über zehn Stunden Pferdesport in Rot am See zu bewundern sein. Insgesamt rechnen die Veranstalter vom RFV Rot am See mit knapp 200 Starts.

