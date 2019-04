Große Nachfrage nach Fleckviehkälbern

Ilshofen.Bei der jüngsten Zuchtvieh- und Nutzkälberauktion der Rinderunion Baden-Württemberg kamen 43 Stück Großvieh der Rasse Fleckvieh sowie 354 Kälber zum Verkauf. Die Jungkühe gaben qualitätsbedingt im Preis etwas gegenüber der letzten Auktion nach, während speziell die Fleckviehbullenkälber um über einen Euro je kg Lebendgewicht gegenüber der Auktion vor vier Wochen im Preis anzogen.

Gut nachgefragt waren die drei angebotenen Bullen. Im Mittel erlösten diese 2167 Euro. Den Spitzenpreis von 2500 Euro erzielte ein Imperativ-Sohn der aus der Zucht der Helmle GbR in Rainau-Dalkingen stammte und von der Mayer GbR aus Ellwangen-Lindenhof zum Verkauf vorgestellt wurde. Die 40 angebotenen Jungkühe streuten in der Qualität etwas. Hochleistende und typstarke Kühe waren sehr gefragt, während Tiere mit längerem Kalbeabstand in Verbindung mit schwächeren Tagesgemelken nur unter Preiszugeständnissen verkauft werden konnte.

Angeführt wurde die Kollektion von einer sehr euterstarken Mupfel-Tochter mit über 34 kg Tagesgemelk aus der Zucht von Walter Nagel aus Leingarten. Für 1700 Euro sicherte sich diese harmonische Jungkuh ein bayrischer Zuchtbetrieb. Ihr folgte eine körperhafte Humpert-Tochter von der Markert GbR aus Creglingen-Schön, die knapp 29 kg leistete und 2020 Euro kostete. Vom Betrieb Dangelmeier aus Aalen-Simmisweiler kamen die nächstplatzierten Jungkühe. Die Zaspin- und Hubraum-Töchter überzeugten mit hohen Gemelken von über 30 kg und hervorragendem Exterieur und erlösten 1780 bzw. 1800 Euro. An fünfter Stelle ging die teuerste Jungkuh des Tages.

Hierbei handelte es sich um eine weitere Humpert-Tochter aus der Zucht von Stefan Göggerle aus Rainau-Dalkingen, die mit 32 kg Milch und sehr viel Harmonie zu überzeugen wusste und 2060 Euro erlöste. Bis auf zwei Tiere mit Ansagen, die zum gebotenen Preis nicht abgegeben wurden, wechselte die gesamte Kollektion für durchschnittlich 1503 Euro den Besitzer.

Die 75 angebotenen Kuhkälber brachten das rekordverdächtige Durchschnittsgewicht von 91 kg auf die Waage. Im Mittel erreichten sie einen Nettopreis von 2,76 Euro je kg Lebendgewicht oder 251 Euro je Tier. Sehr gefragt waren die 279 aufgetriebenen Bullenkälber. Im Durchschnitt 84 kg schwer erlösten sie 5,39 Euro netto je kg Lebendgewicht oder 452 Euro je Tier. Spitzentiere erreichten leicht Kilopreise von 6 Euro und mehr. ths

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019