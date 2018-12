Große Verunsicherung bei Käufern und Verkäufern

Ilshofen.Unter keinem guten Stern stand die jüngste Zuchtvieh- und Nutzkälberauktion der Rinderunion Baden-Württemberg in Ilshofen. Die erste Auktion seit dem Auftreten eines Blauzungenfalles und der dadurch in ganz Baden-Württemberg ausgewiesenen Restriktionszone war geprägt von enormem Mehraufwand seitens der Rinderunion bereits im Vorfeld der Auktion sowie von verunsicherten Käufern und Verkäufern. Dies und die erst eine Woche vorher in Ilshofen stattgefundene Kälberauktion waren auch die Ursachen für das recht dürftige Kälberaufkommen. Viele Landwirte hielten ihre Kälber wegen der unsicheren Vermarktungslage zurück.

Holsteins: Hier standen drei Jungkühe sowie zwei Zweitkalbskühe von sehr guter Qualität zum Verkauf. Im Durchschnitt wurden bei den Jungkühen 1390 Euro und bei den Zweitkalbskühen 1380 Euro erlöst. Vor allem eine Modeco- und eine Commander-Tochter von der Rattstadter Milch GbR aus Ellwangen wussten neben Gemelken von 34,6 bzw. 35,6 kg mit ihrem ganz hervorragenden Exterieur zu gefallen.

Fleckvieh: Von den 35 Jungkühen wurden 32 für durchschnittlich 1483 Euro verkauft. Angeführt wurde die Kollektion von einer Orka-Tochter vom Betrieb Schwarz aus Aspach-Allmersbach, die 28,3 kg Milch leistete und für 2320 Euro ins Ulmer Gebiet verkauft wurde. Ihr folgte eine Wille-Tochter aus einer sehr leistungsstarken Kuhlinie von der Kemmler Landwirtschafts-GbR aus Wankheim, die 33,5 kg Milch leistete und 1980 Euro kostete. Preislich folgte eine ganz frischmelkende Vulkan-Tochter von Familie Haussler aus Pfedelbach-Mittelsteinbach, die 1820 Euro erlöste.

Das kleine Kontingent von 30 Kuhkälbern brachte im Mittel 77 kg auf die Waage und wurde für durchschnittlich 2,36 Euro netto je kg Lebendgewicht bzw. 181 Euro je Tier verkauft. Bei den 165 Bullenkälbern war der Markt zweigeteilt. Kälber im Gewichtsbereich von über 70 kg und noch dazu aus geimpften Müttern erlösten weit über 5,50 Euro. Letztendlich ergab sich ein Durchschnittspreis von 4,88 Euro netto je kg Lebendgewicht. Die nächsten Auktionen finden am Mittwoch, 9. Januar (Kälber Fleckvieh) sowie am 23. Januar (Großvieh und Kälber Holsteins und Fleckvieh) statt.

