Großer Kraftakt für die Freibadfreunde

Und ein Förderverein legt sich schwer ins Zeug für das Ziel, wieder Badefreuden in Schrozberg zu ermöglichen. Die „Freibadfreunde“, im Juli 2014 nach der hygienekritischen Hiobsbotschaft aus dem Gesundheitsamt und nach kommunalpolitischen Signalen auf eine endgültige Schließung des maroden, über 85 Jahre alten Freibades im Vorbachtal gegründet, haben mittlerweile 150 Mitglieder in ihren Reihen.

Längst sind in Schrozberg die anfänglichen Unkenrufe verstummt, wonach der Förderverein nur ein kurzes, aber heftiges Strohfeuer des Protestes gegen die Schließung des Freibades abbrenne und danach keine Tatkraft mehr entwickle.

Etliche Aktionen

Das Gegenteil ist der Fall: Durch etliche Aktionen wie Trödelmarkt und „Party am Pool“ (wir berichteten) ist die Kasse der „Freibadfreunde“ inzwischen mit rund 30 000 Euro gefüllt: „Und darauf sind wir schon stolz“, wie der Vorsitzende Sebastian Weigel sagte.

In der bisherigen Bilanz des Fördervereins ist auch die Ausbildung von derzeit zehn Rettungsschwimmern für den künftigen Einsatz im Freibad enthalten, deren Zahl noch verdoppelt werden soll.

Der buchstäblich größte Kraftakt für die „Freibadfreunde“ steht dann im Herbst auf der Agenda der geplanten Eigenleistungen: Sebastian Weigel rechnet damit, dass im Oktober/November gut 50 Vereinsmitglieder mit von der Partie sind, wenn das betagte Gebäude im Freibad in enger Absprache mit der Stadtverwaltung und dem Bauhof abgerissen und Platz für den Neubau geschaffen wird. „Wie viele ehrenamtliche Arbeitsstunden hier unter dem Strich zusammenkommen, wird erst das Bautagebuch zeigen“, sagte der Vorsitzende. Es dürfte sich jedenfalls um eine erkleckliche Zahl an Stunden handeln, die dazu beiträgt, die Kosten für das neue Freibad in Schrozberg zu senken. Die aktuelle Kostenschätzung des Büros Richter und Rausenberger aus Gerlingen geht von insgesamt rund 1,842 Millionen Euro aus. Aus der ELR-Förderquelle fließt ein Zuschuss von 500 000 Euro, den die Stadt im zweiten Anlauf erhielt. Die Kommune muss dann aus ihrer Kasse noch Eigenmittel in Höhe von 1,342 Millionen Euro beisteuern. Der weitere Fahrplan für das Freibad sieht vor, dass die beiden Fachplaner bis spätestens zum Herbst auch die Ausschreibung der Arbeiten für das geplante 33-Meter-Becken mit einer Wassertiefe von bis zu 3,60 Meter vorbereiten. „Dann könnten schon im Frühjahr 2019 die Bagger anrollen – und in der Badesaison 2020 feiern wir dann die Einweihung des Freibads, wenn alles nach Plan läuft“, sagt Sebastian Weigel. haz

