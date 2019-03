Großer Reformer der Landwirtschaft im Raum Hohenlohe

Kupferzell.Die 2014 neu gegründete „Pfarrer J. F. Mayer-Gesellschaft zu Kupferzell“ hat mit Mayers 300. Geburtstag am 21. September ein arbeitsreiches Jahr vor sich: Mayers Geburtstag soll mit Gedenkveranstaltungen erstmals gebührend gedacht werden. Nach Recherchen des Vorsitzenden Heiner Werner sind sein 200. und auch sein 250. Geburtstag „übergangen“ worden bzw. den Zeitumständen zum Opfer gefallen.

So nahm die Jahreshauptversammlung des Vereins das Veranstaltungskonzept des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. Danach wird am 14. September in seinem Geburtshaus, dem Gasthof „Schwanen“ an der Kaiserstraße in Herbsthausen, eine Auftaktveranstaltung stattfinden, der am 20. September im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen eine weitere folgen wird – für den Hohenloher Raum. Michael Happe, Leiter des größten Freilandmuseums in Baden-Württemberg, wird mit einem Vortrag den großen Hohenloher Landwirtschaftsreformer würdigen und die Neuauflage des Mayerschen Hauptwerks, des „Lehrbuches für Land- und Haußwirthe“ von 1773 vorstellen.

Bereits am 21. September 2018 – Mayers 299. Geburtstag – war ein Birnbaum auf dem Gelände der Mayer-Gemeinschaftsschule in Kupferzell gepflanzt worden. Mayer hatte sich wie bekannt auch vehement für eine Verbesserung des Schulwesens eingesetzt und vor seinem Tod dafür zusammen mit seiner Frau noch 300 Gulden gestiftet – damals eine erhebliche Summe.

Der eigentliche Geburtstag am 21. September wird dann mit einem Festakt in der Aula der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft begangen, wozu Grußworte aus der Landes- und Kommunalpolitik erwartet werden, gefolgt von einem Festvortrag von Rudolf Bühler als einem der Mitbegründer der Gesellschaft.

Empfang und Vorträge

Ein Festgottesdienst mit Mundartpredigt von Bauernpfarrer i.R. Willi Mönikheim soll am Sonntag einem Empfang vorangehen, bevor dann ab 14 Uhr Kurzvorträge in der Aula der Akademie zu hören sein werden. Ein abendliches Festkonzert in der Kupferzeller Kirche wird dann die Feierlichkeiten beschließen. Mehrere Kupferzeller Vereine haben bereits ihre Mitwirkung bei diesen Veranstaltungen zugesagt.

Der Verein hat zugleich seine Arbeitsbasis verbreitert durch Vergrößerung des Fachbeirats. Ihm wird künftig Günter Wolf (Ulrichsberg) angehören; Rudolf Deitigsmann (Kupferzell) vertritt die Ev. Kirchengemeinde Kupferzell in der Zeit der Vakanz der dortigen Pfarrstelle. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Die finanzielle Lage des Vereins kann als solide betrachtet werden, obwohl im Jubiläumsjahr mit zahlreichen Ausgaben zu rechnen sein wird.

Die Jahresmitgliederversammlung wurde abgerundet durch einen kurzen Vortrag von Pfarrer i.R. Gerd Gramlich, der aufgrund seiner genealogischen Nachforschungen mit einigen nicht belegbaren Feststellungen in der Literatur über Mayer aufräumen will. So konnte kein Nachweis dafür gefunden werden, Mayer sei in erster Ehe mit der Witwe des Riedbacher Pfarrers kurzzeitig verheiratet gewesen. pm

