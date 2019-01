Großer Ski- und Fahrradbasar

Crailsheim.Auf dem Gelände der Firma Möbel Bohn findet am Samstag, 2. Februar ein Ski- und Fahrradbasar statt.

Annahme der Artikel ist am Freitag, 1. Februar, 16 bis 19 Uhr und Samstag, 2. Februar, 9 bis 11 Uhr. Verkauf der Artikel: Samstag, 2. Februar, 9 bis 15 Uhr.

Verkäufer bringen zu den genannten Zeiten ihre Artikel (alles rund um Ski, Board, Fahrrad, Kinderfahrzeuge) in benutzbarem, verkehrssicherem Zustand vorbei und setzen einen realistischen Preis fest, zu dem der Artikel verkauft werden soll. Samstags ab 12 Uhr kann man dann der Verkaufserlös (abzüglich zehn Prozent zugunsten der Jugendarbeit des ausführenden Sportvereins) an der Kasse abgeholt werden. Nicht verkaufte Artikel werden wieder mitgenommen.

Fachhändler beraten

Käufer schauen sich in dem genannten Zeitraum die angebotenen Artikel in aller Ruhe an und wählen sich beim Bummel die gewünschten Artikel aus.

Unterstützt wird der Basar von Fachhändlern, die für Beratung zur Verfügung stehen und Ergänzungsangebote (z.B. Bindungseinstellservice) bereithalten. Veranstalter ist der Sportverein Tura Untermünkheim. pm

