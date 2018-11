Großes „Baumplünderfest“

Röttingen.Vom 3. bis zum 7. Dezember bietet das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen ein kostenfreies Adventsprogramm jeweils 16.30 bis 17 Uhr im Mongolenzelt am Marktplatz an. Neben Briefen an das Christkind schreiben wird gesungen, gebastelt und Geschichten erzählt. Auch eine szenische Lesung erwartet die Jüngsten. Das vollständige Programm gibt es online unter www.frankenfestspiele.de.

Nach nach zwei Jahren Pause ist das Theater auf Tour zu Gast in Röttingen. Die Theatertruppe aus Darmstadt ist in Röttingen bekannt durch die Aufführungen von „Peterchens Mondfahrt“ (2015), „Die Olchis feiern Weihnachten“ (2014), „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ (2013).

Am 7. Dezember um 10 Uhr und am 8. Dezember um 14.30 Uhr zeigen sie „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ nach Astrid Lindgren in der Burghalle Röttingen für Kinder ab vier Jahren.

Pippi Langstrumpf will in der Villa Kunterbunt den Weihnachtsbaum plündern. „Alle Kinder der Stadt sind willkommen. Zieht warme Kleider an!“ Eine Einladung, zu der kein Kind nein sagen kann. Pippis Weihnachtsbaumplünderfest hat alles, was sich Kinderherzen für den schönsten Tag im Jahr wünschen. Und ganz zum Schluss erlebt auch Pippi noch eine Weihnachtsüberraschung. Pippis Charme ist einfach unwiderstehlich und die Inszenierung überzeugt mit viel Witz und den weltberühmten Pippi-Liedern.

Die Tageskasse öffnet 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Karten vorab gibt’s im Festspielbüro in der Tourist-Information Röttingen, Marktplatz 1, Telefon 09338 / 97 28 -55, -57 und -59. pm

