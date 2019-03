Großes Ruhebedürfnis

Künzelsau.Ohne Schuhe, dafür aber mit einem großen Ruhebedürfnis drang ein bislang unbekannter Mann in eine Wohnung in der Künzelsauer Taläckerallee ein. Der nächtliche Besucher nutzte die offene Balkontür zu den ebenerdig gelegenen Wohnräumen und legte sich dort auf einem Sofa zum Schlafen ab. Die 80-jährige Bewohnerin wachte auf und entdeckte den fremden Gast. Zusammen mit ihrer Tochter vertrieb sie den Mann und alarmierte die Polizei. Den Beamten gegenüber gab sie an, den Unbekannten noch nie gesehen zu haben. Bei ihm handelt es sich um einen jüngeren Mann mit hellen, kurzen Haaren. Er trug eine helle Jacke und war ohne Schuhe unterwegs. Vermutlich hatte er sich aufgrund einer Bewusstseinstrübung durch unbekannte Substanzen in der Tür geirrt. Schaden hatte er dabei jedoch keinen angerichtet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019