Gut geeignet für Mütter

Schwäbisch Hall.Das Diak in Schwäbisch Hall bietet erstmals die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege in Teilzeit über einen Zeitraum von vier Jahren an. Für Menschen mit familiärer Verantwortung ist eine reguläre dreijährige Pflegeausbildung mit Anstrengungen und Belastungen verbunden. Gerade für Mütter mit Kindern ist eine Vollzeitausbildung oft kaum machbar. Trotzdem gibt es viele, für die eine Pflegeausbildung in der Familienphase interessant ist.

Neue Möglichkeiten

Mit dem Ausbildungsmodell in Teilzeit bietet das Diak neue Möglichkeiten für Männer und Frauen, die Familie und Berufsausbildung mit einander verbinden möchten. Die Teilzeitausbildung bietet familienfreundliche Arbeitszeiten und Urlaube, die bevorzugt in den Schulferien liegen. Es handelt sich um ein Bildungskonzept für Menschen, die Mitten im Leben stehen. Für die Ausbildung wird ein Mittlerer Bildungsabschluss oder Hauptschulabschluss mit zweijährigen Berufsausbildung oder die einjährige Gesundheits- und Krankenpflegehilfe-Ausbildung benötigt. Der Ausbildungsgang startet im April 2019.