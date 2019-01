Crailsheim.Rund um die Uhr Erdgas tanken – das ist jetzt in Crailsheim in der Friedrich-Bergius-Straße 10 möglich. Uwe Macharzenski, Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke, Projektleiter Peter Bechtel und Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer weihten die neue Erdgastankstelle bei den Stadtwerken ein.

Nachdem die Erdgastankstelle Ende 2017 beim Kaufland in der Haller Straße überraschenderweise geschlossen wurde, musste ein neuer Standort her. Die Verantwortlichen der Stadtwerke beschlossen nach der Prüfung verschiedener Optionen, die neue Erdgastankstelle auf dem firmeneigenen Gelände als bestmögliche Lösung zu bauen. Die Supergas-Station wurde von der Tankstelle der Haller Straße mitgenommen und sorgt für einen schnellen Tankvorgang. Die Baumaßnahmen begannen im Oktober und konnten laut Bechtel aufgrund günstiger Witterungsverhältnisse nach etwa drei Monaten abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme der Erdgastankstelle war somit bereits Anfang Januar möglich.

Uwe Macharzenski nannte während der Einweihung einen weiteren Faktor: Erdgas biete eine sehr gute Alternative zur Elektromobilität. Erdgasbetriebene Fahrzeuge reduzieren die CO2-Emission und stoßen kaum Stickoxide aus; die Feinstaubbelastung geht gegen Null. Somit sind Fahrer von erdgasbetriebenen Fahrzeugen umweltfreundlicher unterwegs und können in Städte mit Umweltzonen fahren.

300 000 Euro investiert

„Der englische Begriff ‚natural gas’ ist treffend für die Eigenschaften von Erdgas. Das muss wieder mehr in die Köpfe der Fahrer“, so Uwe Macharzenski. Der Stadtwerke-Fuhrpark selbst besteht zu 50 Prozent aus erdgasbetriebenen Fahrzeugen.

Etwa 300 000 Euro wurden in den neuen Standort durch die Stadtwerke investiert, und Crailsheim gehört somit zu einem von zirka 900 Erdgastankstellen-Betreibern deutschlandweit. Die Erdgastankstelle ist an 24 Stunden und an sieben Tagen die Woche geöffnet. Es können zwei bis drei Fahrzeuge parallel betankt werden. Sowohl PKWs als auch erdgasbetriebene LKWs können die Tankstelle nutzen.

Bezahlung ist ausschließlich bargeldlos mit ec-Karte oder Bezahl-App sowie ab Februar mit Kreditkarte möglich.

