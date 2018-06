Gute Vernetzung ist wichtig

Anzeige

Neuenstein.Karin Käppel ist seit Beginn des Jahres Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Am Montag machte sie ihren Antrittsbesuch im Hohenlohekreis. Landrat Dr. Matthias Neth empfing Karin Käppel im Beisein des Ersten Landesbeamten Gotthard Wirth, der Dezernentin für Familie, Ursula Mühleck, Sozial- und Versorgungsamtsleiterin Hedi Dörr und Geschäftsführerin der Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH (AIH), Annette Wolf, in Neuenstein. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Für die vor Ihnen liegende Aufgabe und spannende Herausforderung wünsche ich Ihnen Kraft, Erfolg und Zufriedenheit“, so Neth.

Traditionell hat der Hohenlohekreis die niedrigste Arbeitslosenquote im Agenturbezirk. Aktuell liegt die Quote bei 2,3 – im Agenturbezirk bei 2,7. „Diese gute Situation auf dem Arbeitsmarkt stellt uns vor zwei große Herausforderungen. Zum einen gilt es, alle Potenziale auszuschöpfen, damit Arbeitgeber Personal finden. Zum anderen müssen wir die gute Lage ausnutzen, um Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, die schon längere Zeit raus sind“, erklärt Käppel. Und weiter: „Langzeitarbeitslosigkeit hat viele Gesichter. Gesundheitliche Einschränkungen, das Alter oder fehlende Kinderbetreuung für Alleinerziehende erschweren die Arbeitsaufnahme. Oft sind es gleich mehrere Hemmnisse, die gleichzeitig auftreten. Nur durch intensive Betreuung und Zuwendung können wir wirklich helfen. Ich freue mich, dass wir dafür im Landratsamt etwa mit Schuldnerberatung, Jugend- sowie Sozial- und Versorgungsamt starke Partner haben. Ebenso gut arbeiten wir im Netzwerk mit der Suchtberatungsstelle des Hohenlohekreises, der Deutschen Rentenversicherung und den Krankenkassen zusammen.“

Landrat Neth lobte die gute Zusammenarbeit aller Akteure im Kreis bei den Themen „Jugendliche“ mit dem Aktionsbündnis Jugend und Beruf sowie „Flüchtlinge“ mit dem Integrationsbündnis und Integrationszentrum: „Diese gute Vernetzung, die ihre Vorgängerin Thekla Schlör mit auf den Weg gebracht hat, möchten wir mit Ihnen fortsetzen. Wir freuen uns, Karin Käppel die AIH zu zeigen. Sie ist ein Schlüssel in der Qualifikation von Menschen“, so der Hohenloher Landrat. pm