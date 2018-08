„Habe den Betrieb damals gutgläubig übernommen“

Anzeige

Aub.Bei der Sommersitzung des Auber Stadtrates ging es unter anderem um Vorwürfe wegen Asphaltablagerungen im Baldersheimer Steinbruch und verschiedene Bausachen.

Mit der Ausweisung des Baugebietes „Heerstraße II“ will die Stadt Aub Bauinteressenten kurzfristige eine Perspektive auf Baugrund geben. Deshalb beschloss der Auber Stadtrat, das bestehende Baugebiet an der Heerstraße in nördliche Richtung zu erweitern. In einem beschleunigten Verfahren soll ein weiteres Baugebiet entwickelt werden. Erforderliche Gutachten zum Lärmschutz, zur Staubbelastung und zu Erschütterungen aus dem Steinbruch wurden bereits in Auftrag gegeben.

Der Lärmschutz betrifft die vorbeiführende Staatsstraße. Hier soll ein Lärmschutzwall für Abhilfe sorgen. Wie Dietmar Schmidt, der Leiter des Bauamtes der Verwaltungsgemeinschaft Aub (VG), informierte, ist das Gutachten zum Staub kurz vor der Fertigstellung. Er erwartet keine gravierenden Schwierigkeiten.