Haftbefehl gegen „Reichsbürger-Jesus“

Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hätten sich drei Personen vor dem Amtsgericht Crailsheim verantworten sollen. Aber sie erscheinen nicht zur Verhandlung – das hat Konsequenzen.

Crailsheim. Die mobile Sicherheitsgruppe, die die Besucher am Eingang des Amtsgerichtes Crailsheim so kontrolliert, wie es beim Einchecken in Flughäfen üblich ist, lässt erahnen, dass es sich

...