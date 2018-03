Handgefertigte Ostereier und charmanter Krempel

Anzeige

Blaufelden.Nach langer Winterzeit sehnt man sich nach frühlingshafter Abwechslung. Da bietet der traditionelle Ostermarkt am Sonntag, 18. März in der Mehrzweckhalle Blaufelden (Schulstraße 13) die beste Möglichkeit. Hier findet man nicht nur handgefertigte und kunstvolle Ostereier, sondern auch sehr viele frühlingshafte Kunstwerke. Ergänzt wird der Ostermarkt mit einem Flohmarkt.

Die Marktgemeinde war mit seinen bisherigen Märkten immer eine gute Adresse, so sind in der Zwischenzeit auch die neuen Märkte wie der Ostermarkt und der Kunst-Handwerker-Markt zu beliebten und starken Märkten in der Region herangewachsen.

Unsere über vierzig Aussteller sind bei unseren Besuchern bekannt, aber auch viel Neues kommt immer wieder dazu. Fester Bestandteil sind nach wie vor die handgefertigten und kunstvoll gestalteten Ostereier, jedes für sich ein Kunstwerk.