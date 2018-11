Hartmut Eichinger gab Einblicke

Röttingen.Der Frauenbund Röttingen hat einen Abend mit Hartmut Eichinger veranstaltet. Rund 60 Frauen und Männer waren aufmerksame Zuhörer. Eichinger las aus seinen Büchern, die Einblick geben in seine Lebensgeschichte, die Firmengeschichte Eibe, und die Ortsgeschichte von Röttingen. Mit einer Präsentation durch Detlef Sedlmayr wurde das Ganze lebendig. Den Wandel der Zeit in einem Ort wie Röttingen vor Augen zu haben, war nicht nur für die Älteren, auch für die Jüngeren faszinierend. Vieles, was bekannt ist, wie z.B. der Spielplatz bei Eibe, wurde durch Hintergrundinformationen interessant. Berichte und Bilder von Hilfsprojekten für Kinderheime in Rumänien gingen unter die Haut.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018