Heilsbronner Kammerorchester zu Gast

Rothenburg.Georg Friedrich Händel, Luigi Cherubini, Peter Tschaikowsky, Johann Joachim Quantz und Pablo Casals. Diese gut bekannten Komponistennamen stehen auf dem Programmzettel des Konzerts, das das Heilsbronner Kammerorchester am Sonntag, 4. August, um 15 Uhr im Wildbad gibt. Gegründet wurde das Ensemble vor mehr als zehn Jahren von der Cellistin und Kapellmeisterin Christel Opp. Sie leitet auch das Konzert im Wildbad. Das weitgespannte Repertoire des Kammerorchesters reicht von barocken Werken in kleinerer Besetzung bis zum sinfonischen Glanz. Im Konzert am Sonntag im Wildbad wirken als Solisten mit: Sabine Augsten (Querflöte), Nana Wildung (Horn), Jens Horbach (Violoncello) und Gertrud Reber (Klavier). Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei. Bild: Opp/HB-KO

