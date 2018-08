Helle Flecken zeigen Befall

Anzeige

Schwäbisch Hall.Der Befall mit Borkenkäfern (Buchdrucker und Kupferstecher) ist überall im Landkreis Schwäbisch Hall sichtbar. Beim Buchdrucker finden sich vor allem Vertreter der zweiten Generation in den Stadien Jungkäfer bis fertig entwickelter Käfer. Die warmen Temperaturen begünstigen die Flugaktivität. Die ausfliegenden Käfer führen zu neuem Stehendbefall. Waldbesitzer sollten deshalb gezielt nach Borkenkäferbefall suchen. Befallene Bäume werden über eine Bohrmehlsuche gefunden: brauner Bohrmehlauswurf sammelt sich am Stammfuß, in Rindenschuppen oder in Spinnweben. Bohrmehl muss bei trockener Witterung gesucht werden.

Andere Symptome sind helle Flecken (sogenannte „Spiegel“) auf der Rinde durch die Tätigkeit der Spechte, Rötung der Bäume beziehungsweise Abfall grüner oder roter Nadeln. Harzfluss am Kronenansatz kann auf Käferbefall hindeuten und sollte beobachtet werden. Bekämpft werden kann der Borkenkäfer nur durch einen raschen Einschlag der befallenen Bäume sowie eine sofortige Entseuchung der Stämme. Entweder durch rasche Abfuhr der Hölzer aus dem Wald, durch Entrindung oder durch eine Behandlung mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln.

Bei Fragen in Sachen Aufarbeitung und Entseuchung steht das Forstamt des Landratsamtes Schwäbisch Hall als Ansprechpartner zur Verfügung. pm