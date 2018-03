Anzeige

Crailsheim.Prof. Dr. Alexander Bauer will ab dem zweiten Quartal im Klinikum Crailsheim die Koronarangiographie (Herzkatheter-Untersuchung) aufbauen. Der Haller Landrat Gerhard Bauer wertet dies als „Fortschritt“, weil dadurch „das Krankenhaus in seiner Versorgungsfunktion für Herz- und Herzinfarktpatienten besser aufgestellt wird“.

Die Entscheidung entspricht dem Wunsch des Chefarztes, sich mehr auf die Tätigkeit an einem Standort konzentrieren zu können. Gleichzeitig können mit diesem Schritt die Behandlungsmöglichkeiten der Herzpatienten im Klinikum Crailsheim ausgedehnt werden. Transporte ins Diakonie-Klinikum zur Herzkatheter-Untersuchung sind künftig nicht mehr so häufig notwendig und bei Notfällen werden die Wege kürzer, weil die Patienten vor Ort fachgerecht versorgt werden können, informiert das Klinikum Crailsheim in einer Pressemitteilung.

Das in Crailsheim mit dem Klinikneubau in Betrieb gegangene Angiographiegerät könne technisch schnell für Herzkatheteruntersuchungen nachgerüstet werden. „Mehr Zeit brauchen wir um weiteres Fachpersonal zu gewinnen. Deshalb kann die Kardiologie im Klinikum Crailsheim nur stufenweise ausgebaut werden und die Notfallversorgung wird nur tagsüber vollumfänglich möglich sein“, teilt Geschäftsführer Werner Schmidt in einer Pressemitteilung mit.