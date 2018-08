Anzeige

Crailsheim.Die Theatergemeinde Crailsheim startet in die neue Saison. Gleich zu Beginn, am Samstag 6. Oktober präsentiert die Münchner Theaterproduktion a.gon Stefano Massinis Schauspiel „Lehmann Brothers“. 2008 meldet die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an. Der größte Unternehmenscrash in der US-Geschichte erschüttert weltweit die Finanzmärkte. Der Name Lehman wird zum Symbol eines ungezügelten, dem Untergang geweihten Kapitalismus. Hier wird erlebbar, wie in einem Spiel mit einfachen Regeln das Gewinnstreben Einzelner den Einsatz für alle erhöht. Ein spannender Abend, der die subjektive Sicht der Handelnden miterlebbar macht.

Am Samstag, 3. November, geht es mit „We shall overcome“ vom Theater Lindenhof musikalisch weiter. Mit seinen weithin populären Protestsongs hat der legendäre amerikanische Folksänger Pete Seeger (1919 bis 2014) nicht nur die Freiheits- und Friedensbewegungen weltweit inspiriert, sondern auch Musikgrößen wie Bob Dylan, Joan Baez und Bruce Springsteen nachhaltig geprägt. Von Anfang an war sein musikalisches Schaffen eng verknüpft mit sozialem und politischem Engagement. Der Theaterautor Heiner Kondschak hatte die Idee, das Leben von Pete Seeger auf die Bühne zu bringen. Mit dem Kammermusical „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi geht es am Samstag, 19. Januar, weiter. Zwei Frauen stehen an der Bushaltestelle und tragen das gleiche Kleid. Skandal! Magie ist im Spiel. Sie scheinen sich zu kennen, obwohl sie einander noch nie begegnet sind. Anna Golde und Grete Strumpf sind Hexen, und Hexen erkennen sich immer und überall. In bösen, komischen und aberwitzigen Szenen und Songs erzählen Anna und Grete, wie es ihnen in zweitausend Jahren Zivilisation bisher ergangen ist. Gleich darauf wird am 20. Januar die Geschichte „Die Bremer Stadtmusikanten“ von der Badischen Landesbühne Bruchsal für alle jungen und jung gebliebenen Zuschauer erzählt. Der alte Esel schafft es kaum noch, die Kornsäcke zu tragen. Als der Bauer ihn schlägt, büxt er aus. Auch Hund und Katze sind alt und ihren Besitzern nur noch eine Last. Mit dem Hahn, der vor dem Suppentopf flieht, ist das Quartett komplett. Zusammen wollen sie nach Bremen ziehen, um dort als Band groß rauszukommen.

Gruselig geht es am Samstag, 16, Februar, mit dem Kriminalstück „Rapunzelgrab“ nach dem Roman von Judith Merchant weiter. Eine Produktion des Theaters „Kleines Theater Bad Godesberg“. Ein Märchenmord! Am Fuße des verwunschenen Hexenturms liegt eine Frauenleiche mit langen blonden Zöpfen. Bald stellt sich heraus, dass das Opfer an einer rätselhaften Krankheit litt: dem Rapunzelsyndrom.