Hilterjunge schwenkt die weiße Fahne

Nach dem beeindruckenden Film über die Bombardierung Rothenburgs schließt jetzt der 60-Minuten-Beitrag zur Kapitulation diese Betrachtung ab. Die Vorführung fand am selben Ort statt, wo vor genau 73 Jahren unter Militärs geheime Übergabeverhandlungen geführt wurden: im Rokokkosaal des Wildbades. Jahrelang waren von den Filmschülern Zeitzeugen befragt worden und erstmals konnte man umfassend auf US-Quellen bei der Recherche zurückgreifen. „Rothenburg zwischen Rettung und vollständigem Untergang“ lautet der treffende Titel.

Realschuldirektor Dieter Schulz sagte bei der Veranstaltung im Wildbad, die Filmgruppe sei „ein Markenzeichen“ geworden, rund 200 Schüler hätten sich bis heute in ihr engagiert.

Er würdigte Thilo Pohle als Begründer und Motor, der bis heute begeistert tätig sei. „Unsere Arbeit war ein Wettlauf mit Krankheit und Tod” meinte Thilo Pohle in seiner Begrüßung, denn immer wieder sind letzte Augenzeugen gestorben und so sind die Dokumentationen vielfach schon jetzt Erinnerung an die Interviewten.

Der anwesende Kommandeur der US-Garnison Ansbach, Oberst Benjamin C. Jones zeigte sich besonders betroffen, weil Amerikaner die Stadt sowohl bombardiert wie danach vor weiterer Zerstörung bewahrt und schließlich mit aufgebaut haben. Er unterstützt die Filmgruppe bei ihrem Vorhaben auch eine englische Fassung herzustellen wie es sie bereits von Brettheim gibt.

Über historische Bilder und Augenzeugenberichte zum Bombenangriff am 31. März 1945, (Ostersamstag) nähert sich der Film systematisch den Ereignissen bis zum Kriegsende und der Übergabe der von Artilleriebeschuss bedrohten Stadt. Über Nordenberg und vom Taubertal nähern sich am 16. April 1945 die US-Truppen, während SS-General Simon (berüchtigt als Verantwortlicher des Dramas von Brettheim) auf Durchhalten setzt und vom Endsieg träumt, sich in Nachkriegsprozessen aber dreist so darstellt, als habe er Rothenburg vor Schlimmerem bewahrt.

US-Kriegsreporter als Quelle

Der damalige US-Kriegsreporter William M. Dwyer ist wichtige Quelle, denn er schildert das Vorrücken und Hintergründe, vor allem war er damals selbst dabei im Wildbad. Wesentlich ist, dass der spätere Hochkommissar der alliierten Streitkräfte, John McCloy sich nach Recherchelage für die Bewahrung der zu zwei Dritteln nach dem US-Luftangriff noch erhaltenen Altstadt bei zuständigen Generälen einsetzte. Nach dem Krieg, 1952, war er bei seinem Besuch in der Stadt dafür als Retter gefeiert worden und bestätigte die Vorgänge.

Dank geöffneter US-Archive konnte die Filmgruppe nun weitere Details erhellen. In der Summe, so verdeutlicht die Dokumentation, war es das Zusammenwirken vieler Umstände und sowohl besonnener US-Militärs wie deutscher Offiziere und Soldaten, aber auch von Zivilpersonen, dass die alte Reichsstadt am 17. April ohne Kampfhandlungen eingenommen wurde. Im Wildbad trafen die US-Unterhändler in dem deutschen Major Friedrich Thömmes offenbar auf einen vernünftigen Offizier.

Eine Nazi-Hochburg

Eindrucksvoll schildern Augenzeugen in dem Film das Geschehen, dazu gehört auch der damals 14-jährige Hitlerjunge Kurt Melzner, den man mit einer weißen Fahne an einem Besenstil auf das Schutzblech des deutschen Parlamentärfahrzeugs gesetzt hatte. Und Zeitzeugin Elisabeth Neumeister schildert, wie sie erschrocken im ersten Stock des Hauses am Marktplatz plötzlich in die Kanone eines US-Panzers blickt. In der Stadt gibt es Lazarette mit Verwundeten und immer mehr Flüchtlinge, die Nazi-Größen haben sich beizeiten abgesetzt. Eine Erinnerung an mutige Zivilpersonen, die sich dem NS-Regime und seiner Judenhetze entgegengestellt haben, schloss sich an. Das reichte von einem Pfarrer über eine Bankangestellte bis zu einem Geschäftsmann, der Juden unterstützte. Pohle machte deutlich, dass Rothenburg schon früh Nazi-Hochburg war und sich gerühmt hatte bereits vor der Pogromnacht 1938 „judenfrei“ zu sein.

Als Ermunterung die Dokumentationsarbeit fortzusetzen wurde die mit 15 000 Euro dotierte im Herbst vorgesehene Verleihung des angesehenen Marion-Samuel-Preises (nach einem ermorderten jüdischen Mädchen) angesehen, zu der Ingrid Seinsch nach Augsburg einlädt. Ihr Mann (ein Unternehmer) und sie fördern damit seit 1996 jährlich Institutionen und Personen, die dem Verdrängen von NS-Verbrechen entgegenwirken.

In der ehemaligen Filmschülerin Kerstin Schmidt hat die Gruppe eine Filmemacherin als wesentliche Stütze gewonnen, weitere mitwirkende Schüler werden bei den Film-Vorführungen geehrt. Diese finden vom 23. bis 27. April täglich um 19 Uhr und am 28. April um 15 Uhr in der Oskar-von-Miller-Realschule Rothenburg statt.

Wie sehr der Film berührt, zeigte die nachfolgende anhaltende Stille – erst danach standen alle auf und spendeten lange Beifall, dem viele persönlich anerkennenden Worte für die wertvolle Arbeit der Dokumentarfilmgruppe folgten.

