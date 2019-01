Hindernisse auf Fahrbahn gelegt

Dörzbach.Ein 55-Jähriger meldete am Freitag gegen 20.25 Uhr, dass er mit seinem Pkw auf der B19 von Dörzbach nach Hohebach, kurz vor einer langgezogenen Linkskurve, über mehrere auf der Fahrbahn liegende Holzteile gefahren sei und hierbei ein Schaden an seinem Pkw entstanden ist.

Bei den Holzteilen handelte es sich um zwei zirka zwei Meter lange und 25 Zentimeter breite, aus massiven Holzbrettern gefertigte, Zier-/Holzkerzen. Die Zierkerzen haben am unteren Ende ein rund 85 Zentimeter langes Eisenstück, um sie in der Erde zu verankern. Die Holzkerzen waren akkurat quer auf jeder der beiden Fahrspuren gelegt worden, so dass ein Ausweichen unmöglich war. Zur Unfallzeit war es dunkel und die Fahrbahn war nass.

Der Schaden am Pkw beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Bei den Holzkerzen könnte es sich um Dekomaterial eines nahen Betriebes handeln. Unbekannte könnten das Material aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn gelegt haben. Neben der B 19 verläuft ein Gemeindeverbindungsweg. Die Polizei Künzelsau sucht Zeugen: Wer hat zur Tatzeit im Verlauf der B19 zwischen Hohebach und Dörzbach die Tat selbst oder Fußgänger beobachtet?

