Hintergründe, Brennpunkte und Auswirkungen

Blaufelden.Im Spektrum in Blaufelden findet ein Vortrag am Samstag, 9. März, um 20 Uhr mit Peter Kinast von Open Doors Deutschland zum Thema „Wo der Glaube etwas kostet“ statt. Zum gleichen Thema wird er am Sonntag, 10. März in Hilgartshausen im Gottesdienst predigen. Nach Angaben des „Hilfswerk für verfolgte Christen, Open Doors“ findet aktuell „die größte Christenverfolgung aller Zeiten“ statt. Über 200 Millionen Menschen würden weltweit verfolgt, weil sie sich zum christlichen Glauben bekennen.

Über Hintergründe und Brennpunkte, Auswirkung auf die Untergrundgemeinden und darüber, welche Hilfe Christen in einem „feindlich gesinnten Umfeld“ benötigen, referiert Peter Kinast, Referent für Öffentlichkeitsarbeit von Open Doors. Das „internationale überkonfessionelle christliche Hilfswerk evangelikaler Prägung“ setzt sich nach eigener Darstellung in über 60 Ländern der Welt für Christen ein, die aufgrund ihres Glaubens diskriminiert oder verfolgt werden. Jedes Jahr ermittelt Open Doors einen „Weltverfolgungsindex“.

Veranstalter sind die Aktiven Jungen Christen, „Ekklesia“, aus Rot am See sowie die Evangelische Kirchengemeinde Brettheim. Der Eintritt ist frei. pm/mrz

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019