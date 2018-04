Anzeige

Schillingsfürst.In der Sonderausstellung „Kunstgemälde und Annäherungen“ sind Werke von Dirk und Regina Streitenfeld im Ludwig-Doerfler-Museum Schillingsfürst zu sehen. Die Schau läuft bis 6. Mai.

Dirk Streitenfeld studierte Grafik-Design an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel. Seine Werke wurden in internationalen Ausstellungen zeigt. Regina Streitenfeld studierte Kunstpädagogik an der HfBK in Kassel teil. Was das Paar zeigt, sieht auf den ersten Blick alltäglich aus, erweist sich aber als hintergründiger Humor. pm