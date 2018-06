Historisches und Neues verbunden

Anzeige

Nach der Ostflügel-Katastrophe im Jahr 1971 ist ein stimmiger Wiederaufbau des Gebäudeteils von Burg Brattenstein erfolgt. Das Bauwerk ist jetzt mit einem Festakt offiziell eingeweiht worden.

Röttingen. Am frühen Nachmittag des 5. November 1971 stürzte unter letztlich nicht geklärten Umständen der Ostflügel der Burg Brattenstein ein und begrub neben mehreren Verletzten auch vier Frauen unter sich, für die jede Hilfe zu spät kam. In diesem Teil der Burg waren die Produktionsstätte einer Schneiderei und im Untergeschoss ein Turnraum für die Schul- und Kindergartenkinder untergebracht.

Lücken in Familien gerissen

Dieser schreckliche Tag hinterließ nicht nur eine Lücke in der Burg, sondern auch in den betroffenen Familien. Über die Zukunft der Burg gab es unterschiedliche Meinungen in Bevölkerung und Stadtrat, vom Abriss bis zum Wiederaufbau. Seit den 1990er Jahren stand an der Stelle ein hölzernes Provisorium, das den Festspielen als Überdachung von Zuschauerplätzen diente.